Umman İsrail'in Suriye topraklarını işgal etme girişimini kınadı

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son günlerdeki olayları fırsat bilerek Suriye topraklarını işgal girişiminde bulunmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Umman'ın, "İsrail güçlerinin, başkent Şam ve diğer bölgelerde askeri bombardımanlarını sürdürmesinin yanı sıra sınırdaki tampon bölgede yer alan Suriye topraklarının yeni kısımlarını işgal etmesiyle Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini" kınadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu ihlallerin İsrail'in bölgede işlediği suçlara bir yenisini eklediği ve İsrail'in saldırgan doğasını ve uluslararası meşruiyeti baltalamaya yönelik politikalarını bir kez daha doğruladığı ifade edildi.

8 Aralık'ta, İsrail ordusu Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.