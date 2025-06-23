Umman, Körfez'de ilke imza atmaya hazırlanıyor

Umman Vergi İdaresi’nin pazar günü yaptığı açıklamaya göre, küçük petrol üreticisi Umman, gelir akışını çeşitlendirme çabaları kapsamında kişisel gelir vergisini uygulamaya koyan Körfez'deki ilk ülke olmak üzere kraliyet kararnamesi yayımladı. Bu adım, ülkenin mali yapısını güçlendirme ve kamu borcunu azaltma yönündeki orta vadeli mali programının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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EKONOMİK ÇEŞİTLİLİK VE VİZYON 2040 HEDEFLERİ

Körfez'in daha küçük ekonomileri arasında yer alan Umman, 2020 yılında kamu borcunu azaltmak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla orta vadeli bir mali program başlatmıştı. Bu program, kamu maliyesinde önemli iyileşmeler sağladı. Sultanlık, petrol gelirlerine bağımlılığını sürdürse de, yeni vergi uygulamasıyla bu bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Umman Haber Ajansı (ONA) tarafından duyurulan bilgilere göre, kişisel gelir vergisi planı, Umman Vizyon 2040 hedeflerine de katkıda bulunacak. Bu vizyon doğrultusunda, petrol dışı gelirlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) payının 2030 yılına kadar yüzde 15'e, 2040 yılına kadar ise yüzde 18'e çıkarılması hedefleniyor.

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VERGİNİN DETAYLARI VE MUAFİYETLER

Yayımlanan kararnameye göre, Umman Sultanlığı, 2028 yılından itibaren yıllık 42.000 Umman riyali, yani yaklaşık 109.091 doların üzerinde kazanan bireyler için yüzde 5 oranında kişisel gelir vergisi uygulayacak. Ülkenin vergi idaresinden yapılan açıklamada, "Yasa aynı zamanda Umman Sultanlığı'ndaki sosyal durumu göz önünde bulunduran eğitim, sağlık, miras, zekat, bağışlar ve ana konut gibi indirimler ve muafiyetler içermektedir" ifadeleri kullanıldı. Bu düzenlemelerin, verginin sosyal etkilerini minimize etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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UYGULAMANIN KAPSAMI VE EKONOMİK OLGUNLUK

Umman Vergi İdaresi, verginin ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1'ini etkileyeceğini belirtti. Umman Haber Ajansı'na göre, verginin uygulanması, çeşitli devlet kurumlarından alınan gelir verilerine dayanarak ekonomik ve sosyal etkilerinin derinlemesine incelenmesi sonucunda gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili görüş bildiren uzmanlar, kişisel gelir vergisinin uygulamaya konulmasının ekonomik olgunluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti. Gulf Tax Accounting Group ortağı David Daly, Gulf yayını The National'a verdiği demeçte, "Oranın uluslararası düzeyde rekabetçi olması, Umman'ın uluslararası profesyoneller için tercih edilen bir ülke olarak kalmasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Bu durum, Umman'ın uluslararası yatırımcılar ve profesyoneller için çekiciliğini koruyacağı mesajını veriyor.