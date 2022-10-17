﻿Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki dost ülke arasında ikili iş birliğinin, çeşitli alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.

Uluslararası ve bölgesel meselelere de değinilen görüşmede, ikilinin bölgedeki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmenin, OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme kararının ardından ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik devam ederken gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan, Umman ve İran'ın da içinde olduğu, 23 üyesi olan OPEC+ grubunun en önemli üreticilerinden biri.

Umman, üretimi düşürme kararının "tamamen ekonomik kaygılarla piyasadaki arz ve talep dengesi gözetilerek pragmatik ve objektif bir biçimde alındığını" kaydetmişti.

Ağustos 2021'de göreve geldikten sonra Şubat 2022'de Katar'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Körfez bölgesindeki ikinci ziyaretini Mayıs 2022'de Umman'a gerçekleştirmişti.

Bu ziyarette İran ile Umman arasında, petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini içeren 12 anlaşma imzalanmıştı. (AA)