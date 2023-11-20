ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 / 00:01

T.C.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İHALE İLANI



HEKİMBAŞI D TİPİ MESİRE YERİ (2381 ADA, 2 PARSEL) İÇERİSİNDE BULUNAN RESTORAN VE OTOPARKIN İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI



İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Saray Mahallesi, Hekimbaşı D Tipi Mesire Yeri (2381 Ada 2 Parsel) İçerisinde Bulunan Restoran ve Otoparkın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince işletme hakkının kiralanması yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 27/11/2023 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.



İşin nevi : Ümraniye İlçesi, Saray Mahallesi Hekimbaşı D Tipi Mesire Yeri (2381 ada 2 parsel) içerisinde bulunan 1.500 m² alanlı restoran ve 1.000 m² alanlı otopark olmak üzere toplam 2.500 m² alanlı tesisin 10 (on) yıl süre ile işletme hakkının kiralanması,

Tahmin edilen bedel : Aylık tahmin edilen kira bedeli 68.000 TL+KDV, 10 (on) yıllık toplam tahmin edilen kira bedeli 8.160.000,00 TL+KDV,

Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.

Şartname Bedeli : 1.000,00 TL

İhale Gün ve saati : 28/11/2023 - 10:00

İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı



İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10) Sermayelerinin en az 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri, a11) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunacaklardır.

Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Sermayelerinin en az 200.000.000.-TL (İkiyüz Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri, ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir, b11) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunacaklardır. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur, ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.

İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.



İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.



Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.



Duyurulur.



