Ümraniye Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü

Yayın Tarihi:

İHALE İPTAL İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/1828082

1- İdarenin

a) Adresi

:

Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2164435600 - 2163355118

c) Elektronik posta adresi

:

umraniye@umraniye.bel.tr

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

24.12.2024 - 5268

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

SON-AN Gazetesi, www.yenicaggazetesi.com.tr Haber Sitesi - 25.12.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

13.01.2025

4- İptal nedeni veya nedenleri

Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi

#ilangovtr BASIN NO: ILN02156340