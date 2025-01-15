Ümraniye Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
İHALE İPTAL İLANI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/1828082
1- İdarenin
a) Adresi
:
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:63 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
:
2164435600 - 2163355118
c) Elektronik posta adresi
:
umraniye@umraniye.bel.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
24.12.2024 - 5268
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
SON-AN Gazetesi, www.yenicaggazetesi.com.tr Haber Sitesi - 25.12.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
13.01.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri
Niteliğinin veya Miktarının Değişmesi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02156340