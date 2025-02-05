Ümraniye teyakkuzda bekliyor

Kaynak: İHA
Ümraniye teyakkuzda bekliyor

Ümraniye Belediyesi ekipleri, karla mücadele için çalışmaları başlattı. Ekipler, muhtemel kar yağışı ve buzlanma riskine karşı ilçenin 25 ayrı noktasında 70 araçlık filosuyla kar nöbeti için hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Belediyesi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından muhtemel kar yağışına karşı hazırlıklarını bitirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Makine İkmal ve Onarım, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele için 420 personel 70 araçlık bir filoyla ilçenin 25 ayrı noktasında görev almaya başladı.

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24 saat esasına göre ilçenin cadde ve sokaklarında tuzlama ve kar küreme çalışmaları için hazır halde bekletilen ekibin muhtemel bir çalışmada 6 bin ton tuz kullanılması bekleniyor.

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"EKİPLERİMİZ 24 SAAT SAHADA OLACAK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede kış şartlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek şunları söyledi:

"Ümraniye'de kışın zorluklarını en aza indirmek için ekiplerimiz sahada olacak.

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Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle komşularımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık.

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24 saat sahada olacak ekiplerimizle, Ümraniye'de kışı güvenle geçireceğiz."

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