Ümraniye'de 4 katlı binada korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Ümraniye'de 4 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye'de 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye’de 5 katlı binanın çatı katında yalıtım tadilatı esnasında yangın çıktı. Tadilatta kullanılan tüpün patladığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi Irmak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın çatısında pürmüz ile yalıtım tadilatı yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıya sirayet etti. Çatı tadilatında kullanılan tüp ise şiddetli şekilde patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek kontrol altına aldı. Oluşan patlama sebebiyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangına tanık olan vatandaş Furkan Demirtaş, "Çatıda usta pürmüz ile çalışma yapıyormuş. Daha sonra pürmüzü bırakmış ondan sonra evde kimse de yokmuş, ev sahibi ve kızları evde yokmuş. Pürmüzü bıraktıktan sonra pürmüz patlama yapıyor. Daha sonrada büyük bir patlama oluyor. Ölü ve yaralı yok” ifadelerini kullandı.

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