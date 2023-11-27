Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi

Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç, kaldırama çarpıp takla atarak durabildi.

KAYNAK: İHA
Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak durabildi

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mutlu K. hakimiyetindeki 34 CRA 655 plakalı otomobil, sürücünün alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw086203-03.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüyü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

aw086203-01.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi Gündem
Fırtına nedeniyle Balıkesir'in adalarına bazı feribot seferleri iptal edildi
Manavgat’ta sazlık alanda yangın Gündem
Manavgat’ta sazlık alanda yangın
Edirne’de devrilerek 9 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Gündem
Edirne’de devrilerek 9 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştırdı Gündem
Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştırdı
Manavgat'ta sazlık alanda yangın Gündem
Manavgat'ta sazlık alanda yangın
Hemzemin geçitte yük treni, otomobile çarptı: 5 yaralı Gündem
Hemzemin geçitte yük treni, otomobile çarptı: 5 yaralı
Abdullah Avcı ile Samu Saiz arasında tartışma Spor
Abdullah Avcı ile Samu Saiz arasında tartışma