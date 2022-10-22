Ümraniye'de aşıklar bir araya geldi

(DHA) - UNESCO tarafından somut olmayan kültür mirası kabul edilen aşıklık geleneği Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaşatıldı.

Aşıkların buluşmasını sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Âşıklar Şöleni'ne 18 ozan katıldı. Törene katılan Aşık Temel Turabi, "Ümraniye Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği etkinlik büyüyerek devam ediyor. Ümraniye Belediye başkanına bu konuda teşekkür ediyoruz. Buraya Anadolu'dan geldik. Ben Bursa'dan geldim. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Aşıklık geleneği Anadolu'da UNESCO tarafından da korunan bir gelenek. Elimizden geldiği kadar bu geleneği öldürmemeye çalışıyoruz" dedi.

UNESCO tarafından hikaye dalında seçilmiş Aşık Bayram Denizoğlu, "Aşıklarımızın her biri özel ve saygıdeğerdir. Ümraniye Belediye Başkanımıza ve aşıklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu etkinliğin üçüncüsü düzenleniyor" diye konuştu.

