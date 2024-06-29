Ümraniye’de asker eğlencesinde alt geçidi kapatanlara ceza yağdı

Kaynak: DHA
Ümraniye’de asker eğlencesinde alt geçidi kapatanlara ceza yağdı

Ümraniye’de, asker eğlencesinde Necip Fazıl Alt geçidini trafiğe kapatan 4 kişiye toplamda 7 bin 590 lira ceza kesildi.

Olay, dün akşam Necip Fazıl Alt geçidinde meydana geldi. Asker uğurlamak için bir araya gelen grup, konvoy yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup, meşaleler yakarak dakikalarca trafiği durdurdu. Diğer sürücüler durumu protesto etmek amacıyla korna çaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, olayın sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda yol kapatma eylemine katılan M.E., E.S., M.D. ve İ.E. isimli sürücülere cezai işlem uygulandı. Sürücülere 'Konvoy Yapmak', 'Yüksek sesli müzik sistemli araç kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda 7 bin 590 lira ceza kesildi.

Ayrıca, 4 sürücü hakkında 'Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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