Ümraniye'de bıçakla geldiği okulda tehditte bulunduğu öne sürülen öğrenci yakalandı

Ümraniye'de eğitim gördüğü okula bıçakla gelerek tehditte bulunduğu iddia edilen 12 yaşındaki öğrenci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün Esenevler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine polis ekipleri söz konusu okula gitti.

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Yapılan çalışmada, okulun öğrencisi K.Ş'nin sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullandığı ve bu ilaçları Müdür Yardımcısı S.M.U'nun kontrolünde aldığı belirlendi.

S.M.U'nun, okulda başka bir öğrenciyle problem yaşayan K.Ş'nin velisini aradığı ancak ailenin okula gelmediği, Müdür Yardımcısı'nın aileyle telefonla görüşmesi sonrası K.Ş'nin sözlü hakarette bulunarak okuldan ayrıldığı tespit edildi.

Bir süre sonra okula bıçakla dönerek tehditte bulunduğu öne sürülen K.Ş, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.