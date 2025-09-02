Ümraniye’de çekiçli saldırı! “Abinin selamı var” kaydı şok etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Ümraniye’de, bir iş yerine yüzlerini kapatarak çekiçli saldırı düzenlendiği öne sürülen 3 kişiden 2’si yakalandı. Saldırganlar iş yerinin camlarına çekiçle zarar verirken, üçüncü şüpheli “abinin selamı var” diyerek saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. Kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Ağustos saat 23.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Vezir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yüzlerini kapatan 3 şüpheliden ikisi ellerindeki çekiçle iş yerinin saldırırken diğer şüpheli o anları "abinin selamı var" diyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırının ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerin daha önce iş yerinin bulunduğu caddeye gelerek keşif yaptığı belirlendi.

Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden M.R.K. (17) ve S.E. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Mala zarar verme', "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi.

