Ümraniye’de düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ümraniye’de düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı

Ümraniye’de düğün konvoyunda trafiği tehlikeye atan 3 sürücüye 26 bin 104 TL ceza yazıldı.

Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye atan ve araçların ilerlemesini engelleyen üç sürücüye toplam 26 bin 104 TL idari para cezası verildi.

TEM otoyolunda düğün konvoyu oluşturan sürücüler, hem trafiği tehlikeye soktu hem de diğer araçların hareketini engelledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E.D., A.B. ve S.K. isimli sürücüleri tespit etti.

Bu sürücülere, "makas atmak, grup halinde gitmek, saygısızca araç kullanmak ve tescil plakasını okunmayacak şekilde kapatmak" suçlarından toplam 26 bin 104 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bu sürücüler hakkında karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli şekilde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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