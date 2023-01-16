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  • Esnafa ateş etti dört kişiyi yaraladı. Silahını düşürünce canından oldu 

Esnafa ateş etti dört kişiyi yaraladı. Silahını düşürünce canından oldu 

Ümraniye'de yol verme kavgasına sanayi sitesidekiler müdahale edince, kurşunların hedefi oldu. Dört kişinin yaralayan sürücü silahını yere düşürünce bu sefer kendisi kurşunların hedefi oldu hayatını kaybetti

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:09
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Ümraniye'de esnafa ateş edip, silahını düşürünce canından oldu 

Esnafa ateş etti dört kişiyi yaraladı. Silahını düşürünce canından oldu 
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Ümraniye'de, iki sürücü arasında sanayi sitesi önünde yol kavgası yaşandı. Kavga eden iki sürücüye sanayi sitesi esnafı müdahale etmek istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrılırken diğeri bu sefer esnafla kavga etti. Sürücü ateş ederek 4 esnafı yaraladıktan sonra silahını düşürdü. Düşen silahı alan bir esnaf sürücüye ateş edip öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı. (DHA)

 

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