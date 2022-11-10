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Bazanın içinden 7 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Ümraniye’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baza içerisine gizlenmiş 10 parça halinde toplam 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:17
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Ümraniye'de evdeki bazadan 7 kilo uyuşturucu çıktı

Bazanın içinden 7 kilo uyuşturucu çıktı
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İstanbul Ümraniye’de polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında, baza içerisinde gizlenmiş 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Benzer suçlardan kaydı olan şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde 9 Kasım Çarşamba günü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde saklamak için kullanıldığı belirlenen eve baskın düzenledi. Baskında, benzer suçlardan kaydı olan Ş.U.(38) yakalandı. Yapılan aramada, koltuk bazasından 10 parça halinde toplam 7 kilo ağırlığında bonzai adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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