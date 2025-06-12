Ümraniye’de feci ölüm! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Ümraniye’de feci ölüm! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Ümraniye'de cadde üzerinde kontrolsüz dönüş yapan kamyonete motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Ümraniye Esenkent Mahallesi Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde seyir halinde olan, E.A. (17) kontrolündeki 16 EFA 13 plakalı motosiklet caddede dönüş yapan 34 UL 0295 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde trafik emniyeti alırken, sağlık ekipleri 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenazenin kaldırılmasının ardından kazaya karışan kamyonet olay yerinden çekildi.

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