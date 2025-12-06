TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Amedspor, kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılaşma tam bir gol düellosuna sahne oldu. Deplasman takımı 37'de Poko ve 41'de Burak Öksüz'ün kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Pes etmeyen Ümraniyespor'de Batuhan Çelik 45 ve 53'te filelere gönderdiği toplarla skora 2-2 dengeyi getirdi.

73'te Afena Gyan Amedspor'u bir kez daha öne geçirdi. İstanbul takımı bu gole 79'da Benny ile yanıt verdi ve skor 3-3'e geldi. Maçın böyle biteceği sanılırken 90-3'te sahneye Diagne çıktı. Oyuncu, sağdan ortalanan topu yerden, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Mücadeleyi 4-3 kazanan Amedspor, puanını 32 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 15 puanla 16. durumda.