Ümraniye'de hareket halindeki araç alev alev yandı

Kaynak: İHA
Ümraniye'de hareket halindeki araç alev alev yandı

Ümraniye'de hareket halindeki bir otomobil birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek hemen araçtan indi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ, TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bu arada polis ekipleri, yangın nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları önlemek için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK AKIŞI NORMALLEŞTİ

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, TEM Otoyolu Edirne istikametindeki trafik akışı normale döndü.

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