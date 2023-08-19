Ümraniye'de kazanan çıkmadı

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Ümraniyespor ve Göztepe ikinci maçlarında ilk puanlarını aldılar.
Ümraniyespor ve Göztepe, 1. Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Ümraniyespor ve Göztepe ikinci maçlarında ilk puanlarını aldılar.