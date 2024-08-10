Ümraniye'de kontrolsüz şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı

Kaynak: DHA
Ümraniye'de kontrolsüz şerit değiştiren otomobile motosiklet çarptı

Ümraniye'de, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren bir otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Olay anı, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye yönünde meydana geldi. Hollanda plakalı bir otomobil, sağ şeride kontrolsüz şekilde geçtiği sırada, arkadan gelen motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Olay anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hollanda plakalı otomobilin sağ şeride kontrolsüz şekilde geçtiği, arkasından gelen motosikletin çarptığı ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

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