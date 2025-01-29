Ümraniye'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı

Olay, saat 02.20 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, TEM Otoyolu Edirne istikametindeki trafik bir süreliğine durdu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFFİK AKIŞI YENİDEN NORMALLEŞTİ

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından, TEM Otoyolu’ndaki trafik akışı yeniden normale döndü.