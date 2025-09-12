Ümraniye’de otomobilin kafeye daldı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yöndeki Sahur Sokak'tan gelen otomobil ile çarpışarak kafeye daldı. Kazada yaralanan olmazken, kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi edildi. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, otomobil çekici ile kaldırıldı.

Otomobilin kafeye girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafe çalışanlarının ve müşterilerinin üzerlerine gelen otomobili gördükleri anlarda büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.