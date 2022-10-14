Taksici ile motokurye birbirine girdi

İHA'nın haberine göre, olay, Ümraniye Sütçü İmam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sütçü İmam Caddesi üzerinde seyir halinde olan motokurye ile taksici arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Taksici ve kuryenin birbirine girdiği kavgayı, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşlardan Miraç Burkut, “Biz burada esnafız, motor taksicinin yanından geçerken galiba sıkışmış. Küfür etmiş. Taksici de sen bana mı küfür ettin diye aşağıya indi. Motorcu küfür etmediğini söyledi ama taksici bayağı kendinden emindi. Sonra biraz itiş, kakış olduktan sonra taksici bu sefer motorcuya küfür etti. Birbirlerine girdiler. Sonra taksici arkadaş, arabadan bir şey aldı. Birbirlerine saldırmaya başladılar. Esnafın araya girmesiyle sağa, sola dağıldılar” dedi.