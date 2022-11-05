5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ümraniye'de bir araçta ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:02
Takip Et

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Yukarı Dudullu Mahallesi İnanç Türker Caddesi'nde uygulama noktasına yaklaşan seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 23 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Öte yandan, genel asayişin sağlanması ve narkotik suçlarının önlenmesine yönelik Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Şişli ilçelerinde aynı gün yapılan "dar alan" uygulamalarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 270 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.  (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Mutfak tüpüne zam
2
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
6
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Montları ve botları giyeceğiniz tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Durum fena! Herkes hazırlansın
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Halaydan kovuldu diye düğünü bastı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿Bindiği taksinin şoförü kaçırınca candan atladı öldü
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı kamerada
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da trafikte kadın sürücünün aracına zarar veren 2 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.