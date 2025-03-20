Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi

Kaynak: İHA
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi

Ümraniye’de 7 katlı inşaat halindeki binanın dış cephesindeki iskelenin çökmesi sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçiler Halil Bülbül ve İsmail Bülbül yaşam savaşını kaybettiler.

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında, Ümraniye Atakent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan bir holding'e ait 7 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Binanın beşinci katındaki dış cephesinde bulunan iskelenin çökmesi sonucu İsmail Bülbül ve Halil Bülbül isimli iki işçi düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar İsmail Bülbül ve Halil Bülbül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçilerin Şanlıurfa Suruç'ta yaşadıkları, İstanbul'a çalışmak için geldikleri ve akraba oldukları öğrenildi. Halil Bülbül ve İsmail Bülbül'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi.

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