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  • Ümraniye’de vincin kancası sanayi sitesinin tabelasını yıktı. Sürücünün gülümseyerek açıklama yapması pes dedirtti

Ümraniye’de vincin kancası sanayi sitesinin tabelasını yıktı. Sürücünün gülümseyerek açıklama yapması pes dedirtti

Ümraniye’de seyir halindeki kamyon arkasında bulunan ve vinç açık unutulan vinç, tabelaya takılarak maddi hasara sebep oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 22:52
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Ümraniye’de vincin kancası sanayi sitesinin tabelasını yıktı. Sürücünün gülümseyerek açıklama yapması pes dedirtti

Ümraniye’de vincin kancası sanayi sitesinin tabelasını yıktı. Sürücünün gülümseyerek açıklama yapması pes dedirtti
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Olay, Ümraniye Kadosan Sanayi’de saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Veysel E. kontrolündeki 34 HZ 6360 plakalı kamyonun arkasında bulunan vinç sürücü tarafından açık unutuldu. Açık kalan vinç Kadosan Sanayi girişinde bulunan tabelaya takılı kaldı. Yerinden sökülen tabela olay yerine gelen ekipler tarafından sökülerek güvenli şekilde yere indirildi. Gerçekleşen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

SÜRÜCÜ GÜLÜMSEYEREK AÇIKLAMA YAPTI

Vinç Sürücüsü Veysel E., "Sanayiden çıkarken arabanın kancası sanayinin tabelasını takıldı. Tabela hasar aldı itfaiye ekipleri geldi. Şu anda tabelayı kaldırıyoruz. Herhangi bir yaralı yok” ifadelerini kullandı. 

Veysel E.'nin açıklama  yaparken yüzündeki gülümseme gözlerden kaçmazken, arkasındaki vatandaşın ise oldukça eğlendiği görüldü. 

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