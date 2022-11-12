12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ümraniye'de yangın paniği. Gözyaşları içinde kuşlarını alarak dışarı çıkardı

Ümraniye'de yangın paniği. Gözyaşları içinde kuşlarını alarak dışarı çıkardı

Ümraniye'de, 12 katlı binanın 8'inci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede yaşayan Melek Kara, muhabbet kuşlarını alarak dışarı çıkarken gözyaşı döktü.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:17
Takip Et

Ümraniye'de yangın paniği. Gözyaşları içinde kuşlarını alarak dışarı çıkardı

Ümraniye'de yangın paniği. Gözyaşları içinde kuşlarını alarak dışarı çıkardı
+
Aa
-

Ümraniye'deki yangın Site Mahallesi Sancar Sokak'ta 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıktı. Mutfakta başladığı öğrenilen yangında, dumanlar kısa sürede daireyi sardı. Dairede yaşayan Melek Kara, büyük korku ve panik yaşarken, muhabbet kuşlarını da yanına alarak dışarı çıktı. Binada yaşayanlar da yangın alarmıyla birlikte dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Yangın çıkan dairede yaşayan Melek Kara uzun süre gözyaşı döktü. Korkuya kapılan ve dumandan etkilenen Kara'yı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye eri ve çevredekilerin konuşarak teselli etmeye çalıştığı Kara'nın elini bir komşusu sağlık ekibi gelene kadar bırakmadı. İlk müdahalesi yapılıp ambulansa alınan Kara'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"YANGIN ALARMI ÇALINCA DIŞARI ÇIKTIK"

Çocuğuyla birlikte binadan çıkan Emre Avşar "Yanan dairede duman vardı. Çok büyük bir yangın olmadı herhalde. Hanımefendi telaş yaptı, evde tekmiş. Biz de tedbir amaçlı dışarı çıktık. İtfaiye geldi hemen müdahale etti" diye konuştu.
Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
4
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.