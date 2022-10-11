11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Ümraniye'de yoldan geçmek isteyen otomobil içerisindeki kişiler, asfaltlama çalışması yapan belediye işçilerine yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 1 işçi yaralandı. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 08:44
Takip Et

Ümraniye’de yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Yol bakım işçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı
+
Aa
-

Olay, saat 05.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 ETH 081 plakalı otomobil içerisinde bulunan kişiler, araçla seyir halindeyken asfaltlama çalışması yapılan yerden geçmek istedi. O sırada çalışma yapan belediye işçileri, otomobildeki kişilere yola asfalt döktüklerini ve oradan araçla geçişin olmadığını söyledi. Bunu üzerine otomobildeki kişilerle işçiler arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunanlar, asfaltlama yapan işçilere rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda işçilerden Çağlar Çelik yaralandı. Otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çelik'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. 

Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren otomobildeki kişileri yakalamak için çalışma başlattı.  

''ÇALIŞMADAN DOLAYI ARKADAŞLARIMIZ İZİN VERMEMİŞ''

Belediye işçisi Nesih Altın, “Arkadaşlar, asfalt dökme makinesi arıza verdiği için aşağıya inmişler. Bir otomobil geliyor. İçerisinde 5 kişi var. Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar. Bizim arkadaşların her biri bir tarafa kaçıyor. Bir arkadaşımız vuruluyor. Yoldan geçmek istiyorlar. Arkadaşlar da çalışmadan dolayı izin vermemişler. Onlarda 10 dakika sonra tekrar buraya gelip ateş açtılar dedi. 

Kaynak: DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
1
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
2
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
3
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
4
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
5
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
6
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
7
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Harran Üniversitesi personel alacak
﻿Harran Üniversitesi personel alacak
﻿Harran Üniversitesi personel alacak
﻿Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu
﻿Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu
﻿Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.