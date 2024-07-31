Ümraniye'deki atölyede yangın

İtfaiye ekipleri, alevlerin sarıp sarmaladığı çatıya hızla müdahale etti. Gece yarısı Esenşehir Mahallesi'nde bulunan atölyenin çatısından yükselen dumanlar, çevre sakinlerini endişeye sevk etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın başarıyla söndürüldü. Şükürler olsun ki, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma rapor edilmedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Mukadder Kılıçöz yangın hakkında, "Gece saat ikilerde yangını fark ettik. Atölyede cila malzemesi de bulunuyordu. Eğer alevler bu malzemelere ulaşsaydı, itfaiyenin işi çok daha zor olurdu. Neyse ki yangın cila atölyesine sıçramadan kontrol altına alındı" dedi. Mehmet Sait Anlı ise, "Arkadaşlarla otururken dumanları gördük ve alevlerin yükseldiğine şahit olduk. Mobilya atölyesi olduğu için patlama riski de vardı. Hemen aşağıya indik" ifadelerini kullandı.