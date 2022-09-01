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Trabzonspor İstanbul yolcusu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 2 Eylül Cuma günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı maç için İstanbul'a gitti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 18:22
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Ümraniyespor deplasmanı için İstanbul'a hareket eden Bordo Mavililerde tek hedefi Abdullah Avcı açıkladı

Trabzonspor İstanbul yolcusu
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Abdullah Avcı zorlu maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Yeni transferler Umut Bozok ile Naci Ünüvar, ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlıkları sona eren Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları süren Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres, forma giyemeyecek. Yeni transfer Maxi Gomez'in de lisans işlemleri halledilmesi halinde maçın kadrosuna alınacağı bildirildi.

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