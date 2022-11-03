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Taraftar baskısı Weghorst transferini hızlandırdı

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi...

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:19
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Ümraniyespor karşısında 2 golle oynayan Weghorst'un da Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi sonrasında kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye olumlu baktığı biliniyor

Taraftar baskısı Weghorst transferini hızlandırdı
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Beşiktaş'in İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla beğeni kazandı.
ADA KULÜBÜYLE PAZARLIK
12 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek skora 10 kez katkı yapan 1,97'lik forvet için beklenen karar verildi. Fanatik’in haberine göre Siyah-Beyazlı idarecilerin, formundan oldukça memnun oldukları tecrübeli futbolcunun bonservisini almak için sezon sonunu beklememe kararı aldığı ifade edildi. Beşiktaş Kulübü yetkililerinin, 30 yaşındaki golcünün kulübü Burnley'le devre arasında bir araya geleceği ve bu görüşmede Weghorst'un bonservisini almak için Ada kulübüyle pazarlık yapacağı kaydedildi.

TARAFTAR DA İSTİYOR
Hollanda Milli Takımı'yla Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek olan Weghorst'un sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Şu anda İngiltere 2. Ligi'nde bulunan Burnley'in, Premier Lig'e çıkması ya da aynı yerde kalması, opsiyon konusunda bir değişkenlik göstermeyecek. Yönetimin, bu rakamı düşürmek için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Son maçta Ümraniyespor karşısında 2 golle oynayan Weghorst'un da Beşiktaş taraftarının büyük ilgisi sonrasında kulüplerin anlaşması halinde kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmeye olumlu baktığı bildirildi.

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