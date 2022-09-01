1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama

Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzon Montella, Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile yaşadığı gerginlikle ilgili, "Balotelli ile herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti." dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:27
Takip Et

Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile tartışan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan flaş açıklama

Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig’in 5. Haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, bu hafta aldıkları Ümraniyespor galibiyeti hakkında, ”Çok zor bir maç bizi bekliyordu ve cesaretli, iyi defans yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. O yüzden galibiyet için ayrıca mutluyum. Çünkü skorun bu kadar yakın olduğu bir galibiyetle ayrılmak her zaman iyidir. Her maçın bizlere parametre ve cevap verdiğini biliyoruz.

Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Sahaya yansıttığımız takım ruhu çok önemliydi. Hatta maçın yorgun anlarında bile göze hoş gelmese de o pratik mücadele bize galibiyeti getirdi. Bundan gerçekten çok memnunum“ ifadelerine yer verdi.

''KULÜBÜMÜZDEN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM, KENDİME HAKİM OLAMADIM''
Ümraniyespor maçı sonrası Balotelli ile aralarında yaşananlar hakkında ise Montella, ”Kulübümüzün hocası olarak ben tabii ki de kulübümüzden özür dilemek istiyorum. Bu tarz olaylar aslında sahada yaşanmaması gerekiyor. Soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim.

O yüzden bu konuda genelde ben daha çok sakin kalan taraf olduğum için bir daha yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz de robot değiliz, biz de etten kemikteniz. O yüzden bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum. Ama bir daha tekrarlanmayacağını biliyorum” diye konuştu.

''BALOTELLI İLE HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK''
Balotelli ile ilişkisinin iyi olduğu da aktaran başarılı teknik adam, ”Herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyunsal anlamda bir şeyler olduğu için orada bunları yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor.“ değerlendirmesini yaptı.

Hatayspor’un zor bir rakip olacağını bildiklerini belirten Montella, ”Baktığınızda geçen sene ile hemen hemen aynı kadroya sahipler. Hocayı değiştirmelerine rağmen aynı şekilde devam eden bir kadro var. Şu anda gösterdikleri puan belki onların oynadığı ve yapmak istediği oyunu yansıtmıyor. Ama tekrardan ayağa kalkmaya çalışan bir kulübe karşı maç oynamaya gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
2
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
5
﻿Hizmet sektöründe de enflasyon uçtu Yıllık artış yüzde 90,56 oldu
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
6
﻿Abdullah Gül'ün hayallerini yıkacak açıklama CHP'den geldi
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
7
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Valizden kokain çıktı
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Yaz transfer dönemi sona eriyor. İşte kapanış tarihleri
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿Evin çatısında kenevir ele geçirildi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿‘Kalp’ operasyonu genç hemşireye hayat verdi
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Çanakkale Bayramiç Belediyesi personel alacak
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Balotelli ile tartışan Montella'dan flaş açıklama
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿Çorlu’da zehir tacirlerine operasyon 3 şüpheli tutuklandı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿ABD'de hemşire isyanı
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Kan grubu A olanlar için korkutan araştırma: Risk çok daha yüksek
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oldu
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
﻿Haaland'dan Premier Lig rekoru: İlk 5 maçta 9 gol
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.