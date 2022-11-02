Trabzonspor'da sakatlık raporu belli oldu. Dorukhan, Peres, ve Visca'nın dönüş tarihi

Haber61'in edindiği son bilgiye göre Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün en erken Nisan ayında takıma katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve sol aşil tendonunda yırtık tespit edilen Brezilyalı oyuncu Bruno Peres, zaman zaman takımla çalışmalara katılıyor. Deneyimli oyuncunun kasım ayındaki Dünya Kupası arasında tamimiyle takıma katılması bekleniyor.

Süper Lig'in 2. Haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Bosnalı oyuncu Edin Visca, bir süre önce antrenman sahasında paylaşım yapmış ve saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

32 yaşındaki oyuncunun da Peres gibi Kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.