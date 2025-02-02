Ümraniyespor tam gaz!

Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
6. dakikada Saponara’nın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Rotariu’nun gelişene vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Benny’nin ceza yayının hemen gerisinden vuruşunda top barajdan geri geldi. Hakem Oğuzhan Aksu, elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
23. dakikada penaltıyı kullanan Benny’nin vuruşunda kaleci Ertaç üzerine gelen topu kontrol etti.
25. dakikada Bardhi’nin pasında topla buluşan Benny, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yakın köşeden topu ağlara gönderdi. 1-1
48. dakikada Benny’nin ceza sahası dışı sol taraftan vuruşunda ceza sahası içinde Soukou’nun dokunduğu top ağlara gitti. 2-1
90. dakikada Owusu Kwabena’nın Burak’a yaptığı hareket sonrası sarı kart gösteren hakem Oğuzhan Aksu, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
ÜMRANİYESPOR 2 ANKARAGÜCÜ 1
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Güner Mumcu Taştan, Azem Zorlu
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Dimitri Cavare, Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 81), Andrej Dokanovic (Atalay Babacan dk. 71), Furkan Apaydın, Jurgen Bardhi (Engjell Hoti DK. 56), Benny, Cebio Soukou
Yedekler: Ubeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Mustafa Eser, Muhammet Fatih Karasu, Batuhan Çelik, Mehmet Büyüksayar, Yunus Emre Yılmaz
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Coelho, Mahmut Tekdemir (Cem Türkmen dk. 23), Hayrullah Bilazer, Dalcio, Dorin Rotariu, Michal Rakoczy (Nico Schulz dk. 28), Ricardo Saponara, Kevin Varga (Rijad Bajic dk. 70), Owusu Kwabena
Yedekler: Erten Ersu, Görkem Cihan, Sıraç Astanakulov, Enes Tepecik, Mesut Kesik, Hasan Nazarov, Miraç Şimşek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Benny (dk. 25), Cebio Soukou (dk. 48) (Ümraniyespor) Dorin Rotariu (dk. 6) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Owusu Kwabena (dk. 90) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Cebio Soukou, Furkan Apaydın (Ümraniyespor) Hayrullah Bilazer, Diogo Coelho, (MKE Ankaragücü)