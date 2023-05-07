Umut Nayir şov yaptı, Ümraniyespor Sivasspor karşısında kritik bir galibiyet aldı

Süper Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sivasspor'u konuk etti.
4 golün çıktığı ve Umut Nayir'in yıldızlaştığı mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı ve Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 7', 24' (P), 76'da Umut Nayir ve 90+1'de Kayode kaydetti.
Kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan Nayir, bu sezonki gol sayısını 15'e yükseltti.
Sivasspor'un tek golü ise 35. dakikada Gradel'den geldi.
Konuk ekipte Yatabare, 45+5'te direkt olarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Sivasspor 37 puanla 11. sırada kalırken, Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltti ve 17. sıraya yerleşti.
Süper Lig'de kalma yolunda umudunu sürdürdü.