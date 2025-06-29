Ümraniyespor yeniden Ömür Aydın dedi

Kaynak: AA
Ümraniyespor yeniden Ömür Aydın dedi

Ümraniyespor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömür Aydın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen seçimlerde tekrar başkanlığa seçilen Ömür Aydın, yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ümraniyespor Kulübünün yeni yönetim kurulunda Rıdvan Erbaş, Orhan Tolga Balarısı, Kemal Önkol, Fatih Çevik, Oğuzhan Gündüz, Doğan Coşkun, Süleyman Emin Kaplan, Şükrü Gökhan, Gökhan İbrahimoğlu ve İlyas Çelik asil, İsmail Önalan, Cem Sultan Yazıcı, Serdar Zirekoğlu, Avni Karal ve Talip Enes de yedek üye olarak yer aldı.

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