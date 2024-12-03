Ümraniyespor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

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Ümraniyespor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor’dan flaş karar çıktı. Ligde 19 puan toplayan İstanbul temsilcisi, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırıyor.

Sports Digital'in haberine göre, İstanbul temsilcisi, Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ümraniyespor'un Tuncay Şanlı ile ayrılık açıklamasını kısa süre içerisinde resmi olarak da yapması bekleniyor.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor, ligde 11. sırada yer alıyor.

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