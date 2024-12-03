Ümraniyespor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırıyor.

Sports Digital'in haberine göre, İstanbul temsilcisi, Şanlı ile yollarını ayırma kararı aldı. Ümraniyespor'un Tuncay Şanlı ile ayrılık açıklamasını kısa süre içerisinde resmi olarak da yapması bekleniyor.

???? Ümraniyespor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.



???? @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/aVAetDWIP6 — Sports Digitale (@SportsDigitale) December 3, 2024

Tuncay Şanlı yönetimindeki Ümraniyespor, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta 19 puan topladı. Ümraniyespor, ligde 11. sırada yer alıyor.