Ümraniyespor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. 4 dakika duraklama ilave edilen mücadelede deplasman ekibi, 90+3. dakikada Mbaye Diagne ile bulduğu golle rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Mücadele öncesi Ümraniyespor tarafından çok konuşulacak bir hamle yapıldı.

ÜMRANİYESPOR'DAN 17 BAYRAK VE MEHTER MARŞI

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk devletinin bayrakları asıldı. Ayrıca futbolcuların ısınmaya çıktığı sırada hoparlörden mehter marşı çalındı.

Ümraniyespor'un iç sahada bir önceki maçında asılan bayrakların yer almaması dikkatlerden kaçmadı.