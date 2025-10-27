Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı.

Bahis skandalının yankıları sürüyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'dan da açıklama geldi.

Skandalın Türk futbol tarihinin en utanç verici olaylarından biri olduğu belirtilen açıklamada, "Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur" denildi.

Maçların şaibeli hale geldiği vurgulanan açıklamada, "Tam 152 hakemin bahis oynadığı bilgisi, artık hiçbir maçın, hiçbir kararın, hiçbir sonucun temiz olmadığını göstermektedir. Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır" ifadelerine yer verildi.

"YILLARDIR KORUYANLAR DA SORUMLU"

Yaşananlarda eski yöneticilerin de sorumluluğu bulunduğu kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, 'görmedim, duymadım' diyenlerin de sorumluluğundadır. Bu saatten sonra kimse 'futbolumuz temizdir' diyemez. Bu saatten sonra kimse 'adalet var' diyemez."

"HAKEMLER DERHAL İHRAÇ EDİLMELİ"

"Ümraniyespor olarak, bu düzeni kabul etmiyoruz! Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur! Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz:

Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissedemez."

"FEDERASYONUN YAPISI TAMAMEN YENİLENMELİ"

"Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır. Bu çağrımız sadece Ümraniyespor için değil, Türk futbolu için yapılmış bir çağrıdır. Bugün susanlar, yarın aynı adaletsizliğin mağduru olacaklardır."

"ADALET SAĞLANMADAN HİÇBİR ŞEY NORMALLEŞMEYECEK"

"Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır. Biz bu mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, Türk futbolunun onuru adına veriyoruz. Ve açık söylüyoruz: Adalet sağlanmadan hiçbir şey normalleşmeyecek. Bu leke temizlenmeden futbolun adı bile anılmayacak. Bu ülkede dürüst insanların, temiz futbol isteyenlerin sesi duyulana kadar biz susmayacağız!

Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz! Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız."