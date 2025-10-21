Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü görevi için Murat Dizdar'la anlaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, akademi direktörlüğü için Dizdar'la sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü yapan Murat Dizdar, son olarak Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevinde bulundu.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, Dizdar'ın Galatasaray'ın teklifi üzerine görevinden ayrıldığı belirtildi.

Dizdar'a kulübe katkıları nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, "Futbol Direktörümüz Murat Dizdar, kendisine gelen teklif doğrultusunda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini ve gelen teklifi değerlendirme arzusunu kulübümüzle paylaşmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızı ayırma kararı alınmıştır" denildi.