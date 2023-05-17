Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekip Aleksic'in 4. dakikada attığı golle öne geçerken, Ümraniyespor yanıtı 60. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan kaydettiği golle verdi.
Mahmut Tekdemir, 7. dakikada gördüğü kırmızı kartla Başakşehir'i 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Başakşehir puanını 52'ye, Ümrnaiyespor 27'ye yükseltti.
17. sırada bulunan Ümraniyespor'un ligde kalma umutları tükeniyor.