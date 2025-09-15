Umtiti 31 yaşında emeklilik kararı aldı!

Lyon'dan çıkarak Avrupa futboluna damga vuran Fransız milli stoper Samuel Umtiti, profesyonel futbolculuk kariyerine erken denilebilecek bir yaşta (31) son noktayı koydu.

FORMASINI GİYDİĞİ 4 KULÜBE TEŞEKKÜR ETTİ

Kariyerinde Lyon, Barcelona, Lecce ve Lille formaları giyen başarılı savunmacı sosyal medya hesabından tüm eski kulüplerine teşekkür ederek emeklilik kararı aldığını duyurdu.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

Umtiti, "Acısıyla tatlısıyla yoğun bir kariyerin ardından veda zamanı geldi...Her şeyimi tutkuyla verdim ve hiçbir pişmanlığım yok. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

UMTITI'NİN KARİYERİ VE BAŞARILARI

Kariyeri boyunca 362 maçta forma giyen Umtiti, 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Başarılı oyuncu 1 Dünya Kupası, 2 La Liga Şampiyonluğu, 3 İspanya Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupa, 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.