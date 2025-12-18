İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine tepki göstererek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslendi. 'Ankara'nın göbeğinden sesleniyoruum' diyen Akdoğan, "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı?" diye sordu.

'NE YAPTIĞINIZIN FARKINDAYIZ'

Umut Akdoğan, Kızılay Meydanı'nda yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşmüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilsin' diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu? Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi soruyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz yargıyı ve idareyi etkilemek suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla idareyi etkilemeye çalışıyorsunuz, hem bakanlıklara gidiyorsunuz, hem yargı kurumlarına gidiyorsunuz. Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun önüne gelmesi. Takipçiniziz, isim isim biliyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız."