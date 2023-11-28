Umut Akyürek öyle bir yerine estetik yaptırdı ki duyanlar şoke oldu Bu operasyon çok nadir yapılıyor

Yerli Angelina Julie olarak anılan Umut Akyürek bu defa estetiğin çıtasını iyice yükseltti. kaçırdı. Umut Akyürek öyle bir operasyon geçirdi ki duyanlar inanamadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Umut Akyürek öyle bir yerine estetik yaptırdı ki duyanlar şoke oldu Bu operasyon çok nadir yapılıyor

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.

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Estetik sevdasıyla bilinen Umut Akyürek'in geçirdiği son operasyon herkesi şaşırttı.

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Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi sosyal medyayı ikiye böldü. Her paylaşımıyla olay olan ünlü isim bu defa hastane odasından paylaşım yaptı.

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Yüzünde botoks, dolgu gibi birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek bu defa Türkiye'de çok nadir yapılan alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

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Umut Akyürek'in bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Umut Akyürek son halini görenler; 'Kendine bunu neden yapıyorsun?', 'Yeter artık', 'Abartmadın mı?' gibi yorumlar yaptılar.

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