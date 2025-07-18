Umut Akyürek’in kızı Melek Bal yeniden bataklıkta! Sosyal medya kabusu: Tam kurtuldu derken…

Türk Sanat Müziği’nin güçlü ismi Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal, geçen hafta sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden madde kullanmaya başladığını ve sokakta yaşadığını açıkladı.

13 yaşında madde kullanmaya başlayan ve daha önce birkaç kez tedavi gören Melek Bal, sosyal medyada paylaştığı gönderilerle durumunun vahametini ortaya koydu. Bal, günlerdir kafelerde ve otobüslerde kaldığını, evine dönmediğini belirtti.

Annesi ve babasıyla ciddi bir tartışma yaşayan Melek Bal, bu tartışma sırasında elinden yaralandı ve sosyal medyada görüntüler paylaştı.

Annesi Umut Akyürek’i video kaydına alarak ailesinden şikayetçi olduğunu ifade eden Melek Bal, paylaşımlarında şunları söyledi: “Odamı çok dağınık buldum. Üç gündür uyumadım, sinirlerim gergindi. O anki öfkeyle her şeyi mahvettim. Bunu yapacağımı biliyorlardı.”

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Hürriyet’ten Cansu Topcu’nun haberine göre, Melek Bal, Ertuğrul ailesinin kendisini akıl hastanesine yatırmaya çalıştığını iddia etti. Baba Oktay Ertuğrul ise kızının durumu hakkında konuşarak, “Melek tekrar madde kullanmaya başladı. Muhtemelen bu sefer farklı bir madde kullandı. Paylaşımlarını yazarken aklı yerinde değildi. Kendisine tekrar hastane önerdim, ama tepki gösterdi” dedi.

Ertuğrul, yaşanan kriz anlarını anlatarak, “Polis ve ambulans bir şey yapamadı, sadece nasihat verip gittiler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyor” diye ekledi.

Oktay Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Melek Bal benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. En büyük acıyı çocuğum çekiyor. Biz bu süreçte birçok gence de destek olduk.” Daha önce zorlu sürecini anlatan Melek Bal, tedavi sonrası ailesinin yanına dönmüş ve umut verici bir iyileşme süreci başlamıştı.

Ancak durum yeniden kötüleşti. Baba Oktay Ertuğrul, yaşananları ilk kez bu kadar sert ifadelerle anlattı. “Kızım kendi isteğiyle tekrar tedavi altına alındı” diyen Ertuğrul, sosyal medyayı sert bir dille eleştirdi: “TikTok kapatılmalı, her türlü iğrençlik orada!” diyerek milyonlarca aileyi ilgilendiren çarpıcı uyarılarda bulundu.

Sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal, bir süre önce madde bağımlılığı tedavisi görmüştü. O dönemde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kararlıydı, tedavisi iyi ilerlemişti. Tedavi sonrası ailesinin yanına dönen Melek Bal, yeniden yasaklı maddeye yöneldi. Tekrar tedavi altına alınan Melek Bal’ın babası Oktay Ertuğrul süreci GÜNAYDIN’dan Tuba Kalçık’a anlattı.

“Kızım kendi isteğiyle 90 gün sürecek tedaviye başladı” diyen Ertuğrul, sözlerine şöyle devam etti:

“Madde bağımlılığını kanser tedavisi gibi düşünmeliyiz. Kanser hastaları kemoterapiyle temizlendikten sonra hastalık nasıl nüksedebiliyorsa, madde bağımlılarında da durum aynı. Kızım 90 gün tedavi gördü, temizlenmişti. Sonra üç ay evde kaldı. Evdeyken bir süre madde kullanmadı.

Ancak sonra tökezledi. Yasaklı madde bağımlılığı bir beyin hastalığı. Kızımın beyin hastası olduğunu kabul ederek mücadele ediyoruz. Melek tökezledi ve yeniden maddeye yöneldi. Eski çevresinden korumaya çalıştık, ama başaramadık.”

“Eski çevresinden uzak tutmak için evimizi bile değiştirdik, ama sosyal medya peşimizi bırakmadı. Kızımla uzak tutmak istediğimiz çevresi sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Kızım bu tuzağa düştü. Yasaklı madde bağımlıları için sosyal medya büyük bir tehlike. Gençlerimizi uyuşturucu batağına sürüklüyor. Günümüzde gençler için en büyük tehlike sosyal medya. Toplumu her yönden zehirliyor.”

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“Sosyal medya toplumu yozlaştırıyor. Özellikle TikTok kapatılmalı. Her türlü pislik bu platformda. Çocuklarımız en çok burada tuzağa düşüyor. Sosyal medya özgürlüğü diye dayatılıyor, ama çocuklarımız bu yüzden tehdit altında. Sosyal medya fenomenleri toplumsal çöküşe neden oluyor.”

“Toplum önünde kadın kıyafetiyle gezen adamlar, sosyal medyada kanaat önderi gibi ahkâm kesiyor. Gençlerimiz bunları izliyor, etkileniyor. Şimdi bazıları Melek Bal’ın yaşadıklarından dolayı bizi suçluyor. Biz anne ve baba olarak her zaman Melek’in yanındaydık, sevgimizi de ilgimizi de eksik etmedik. Bu süreçte çok yıprandık. Eşim psikolojik destek alıyor. Anaların ciğeri yanıyor.”

HER TÜRLÜ REZİLLİK VAR

“Bu ülkede milyonlarca madde bağımlısı genç var, ailelerinin çoğu bizim gibi davranıyor. Eskiden bağımlılık bu kadar yaygın değildi. Şimdi 11-12 yaşındaki çocuklar sosyal medya üzerinden tuzağa düşüyor. Sosyal medya ortamı iğrençleşti, her yerinden pislik akıyor.”

“Ne kadınlar kadın gibi ne erkekler erkek gibi. Namuslu, evladını koruyan annelerin sayısı azaldı. Reyting ve etkileşim için sosyal medyada her türlü rezillik yapılıyor. Örf, ahlak kalmadı. Utanma yok. Türk toplumu için en büyük tehlike sosyal medya.”

“Eski usta sanatçılarımız Barış Manço, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Cem Karaca, Halit Kıvanç, Erkan Yolaç topluma örnek oluyordu. Şimdi sosyal medya fenomenleri gençlere rol model gibi sunuluyor.”

“Eski değerlerimize dönmeliyiz. Geleneklerimize, kültürümüze sahip çıkmalıyız. Türk aile yapısı hiç bu kadar tehlikede olmamıştı. Toplumsal çürüme bu kadar dibe vurmamıştı. Yoksa sosyal medya bataklığı daha çok evladımızı tuzağa düşürecek.”

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NE OLMUŞTU:

Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, 2004’te evlenmiş, 2005’te kızları Melek Bal doğmuştu. Melek Bal, geçtiğimiz aylarda psikolojik sorunlar ve madde bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Tedavi sonrası taburcu olup ailesinin yanına dönmüştü.

Umut Akyürek, birkaç ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızı Melek Bal’dan korktuğu için odasına kilitlendiğini belirtmişti. Melek Bal, yaşadığı zor süreci ve tedaviyi şöyle anlatmıştı: “Okulla bağım koptu, çocuk yaşta madde bağımlısı oldum. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekti. Okula gitmeyi bıraktım ve hastaneye yatmak zorunda kaldım.”

Umut Akyürek, kızına sevgisini ifade ederek, “Ah benim sevdalı başım... Hiç büyümeyen asi rüzgârım. Allah’ım seni korusun, adın gibi melekler yoldaşın olsun” diyerek duygusal bir paylaşım yapmıştı.

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