Umut Akyürek'in kızı uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı: Beni Netflix özendirdi

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Umut Akyürek'in kızı uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı: Beni Netflix özendirdi

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görmüştü. 7 yıl boyunca uyuşturucu kullandığını ifade eden genç kız, arkadaş çevresi ve Netflix'te yayınlanan dizilerden özendiği için zehre bulaştığını itiraf etti.

Sanatçı Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal, 7 yıl uyuşturucu kullandıktan sonra tedaviye başlamıştı. 73 gündür temiz olduğunu söyleyen Bal, uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı Günaydın’a anlattı.

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Ne kadar zamandır tedavi görüyorsunuz?

59 gündür tedavi görüyorum. 73 gündür temizim. 90. günde tedavi programı tamamlanıyor ama ben biraz daha kalacağım.

Kaç yaşında, nasıl başladınız yasaklı maddeye?

13 yaşında başladım. Madde kullanmaya başladıktan sonra ailem ile bağlarım kopmaya başladı. Onlar ne kadar çabalasa da anne ve babamı düşman olarak görüyordum.

Arkadaş çevrem, özellikle internet ortamında tanıştığım, sosyal medyada iletişimde olduğum kişiler, yasaklı maddeye başlamamda çok etkili oldu. Öte yandan Netflix'te izlediğim diziler de özenmem de etkili oldu.

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Tedavi olmaya nasıl karar verdiniz?

Tedavi olmamı ailem çok istedi. Ben de aslında kendime bir çıkış yolu arıyordum. Yasaklı madde kullanarak bir yere varamayacağımı düşünüyordum

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NETFLİX'TEKİ DİZİLER BENİ YASAKLI MADDEYE ÖZENDİRDİ

Sosyal medyadan nasıl etkilendiniz?

Instagram'daki videolar ya da Netflix'deki dizilerde yasaklı madde kullanmak havalı bir şeymiş gibi gösteriliyor. Rap müzik de yasaklı maddeye özenmemde etkili oldu.

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