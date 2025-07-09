Umut Akyürek'in kızı yine madde kullanmaya başladı!

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul’un 2005 doğumlu kızları Melek Bal, bir süre önce tamamlanan tedavisinin ardından evine dönmüştü. Ancak genç kızın yeniden uyuşturucu madde kullanmaya başladığı öğrenildi.

Melek Bal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından birkaç gündür sokakta olduğunu, zamanını kafelerde ve otobüslerde geçirdiğini yazınca takipçileri evine dönmesi için çağrıda bulundu.

Evine dönen Melek Bal, odasını bıraktığı gibi bulamadığı gerekçesiyle taşkınlık çıkardı. Yaşanan arbedede elinden hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine eve polis ve ambulans çağrıldı.

Baba Oktay Ertuğrul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızım maddeye tekrar başladı. Eve çağırdığımız polis ve ambulans bir şey yapamadı, nasihat verip kapıdan döndüler. Mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş” ifadelerini kullandı.