Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur'un cenazesinde şoke eden itiraf! Kimse bilmez...

Ferdi Tayfur için dün AKM’de bir anma töreni düzenlendi. Törene, Tayfur’un yakınlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı. Bunlar arasında dikkat çeken bir diğer isimse, şarkıcı Umut Akyürek oldu.

Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte katıldığı tören sonrası, Ferdi Tayfur’un hayatındaki önemli bir rolünü açıkladı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Akyürek, "Ferdi abiye vokal yaptım, bunu kimse bilmez. Hatta 'Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim. Bu, Ferdi abi için özel bir anıdır" diyerek şaşkınlık yarattı.

Oktay Ertuğrul da anılarını paylaştı:

"30 yıl önce genç birer sanatçı olarak yanına gittik. Bizi gördü ve 'Bu çocuklar vokalistim olsun' dedi. Hiçbir vokalist ihtiyacı yoktu aslında, çünkü bütün şarkılarını kendi söylerdi. Ama o, konservatuvar yıllarımızda bize destek olup okulumuzda rahat edebilmemiz için yardımcı oldu" şeklinde konuştu.