Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu

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Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu

Futbolu bırakan Umut Bulut, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katıldı.

Futbolu 41 yaşında bırakan Umut Bulut'un yeni görevi belli oldu.

Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve son olarak Sarıyer'de forma giyen Umut Bulut, antrenör oldu.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Umut Bulut'un yardımcısı olduıunu açıkladı.

Çalımbay, Radyospor'a şu açıklamayı yaptı:

"Umut Bulut futbol hayatını noktaladı. Umut için yeni bir dönem başlıyor. Umut Bulut ekibimize dahil oldu. Artık bizimle birlikte. Umut için ve bizim için hayırlısı olsun.

İran'ın BFV İstiklâl takımından teklif aldım. Ancak bu teklifi nazik bir dille kabul etmedim. Yeni sezonda çalışmak istiyorum. Yaz transfer döneminde menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif aldım ancak süreç olumlu gelişmedi."

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