Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. İki takımın da formasını giyen Umut Bulut, TRT Spor’a yaptığı değerlendirmede derbi için "Her sonuca açık bir maç" vurgusu yaptı.

"LİGİ FORSE ETMİŞLİĞİ VAR"

Karşılaşmayı değerlendiren Umut Bulut, üç sezondur ligi domine eden Galatasaray ile sezon başından beri çıkışta olan Trabzonspor’un sahada üst düzey bir mücadele sergileyeceğini söyledi.

Umut Bulut, “Müthiş bir maç olacağına eminim. Galatasaray'ın 3 sene üst üste şampiyonluğu ve ligi forse etmişliği var. Trabzonspor'un da sezon başından bu yana güzel bir gidişatı var. Fatih Hoca ile çıkış yakaladı. Güzel bir maç bizi bekliyor, her türlü ihtimal de olabilir.” dedi.

"TARİHE GEÇECEK BİR OYUNCU"

Golcülerin performansına da dikkat çeken Bulut, iki takımın santrforlarını övdü. Bulut, “İki takım da ne oynadığını bilen bir takım. Trabzonspor'un uzun vadede şampiyonluk potasında olup kendisini tartacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Kendileri ne seviyede ne yapacaklar onu görecekler. Onuachu Trabzonspor için büyük bir avantaj. Osimhen müthiş bir santrafor. Galatasaray'ın tarihine geçecek bir oyuncu.” şeklinde konuştu.